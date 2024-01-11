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В российском клубе заявили, что хотели бы видеть Мостового в тренерском штабе

Гендир «Енисея» Федосеев: хотел бы видеть Мостового в тренерском штабе команды

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев заявил, что хотел бы видеть бывшего футболиста сборной России и испанской «Сельты» Александра Мостового в тренерском штабе команды. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Позвать Мостового в штаб Тихонова? Это надо уже спрашивать у главного тренера. Лично я хотел бы видеть Александра в штабе», — сказал Федосеев.

10 января «Енисей» объявил о назначении легенды «Спартака» Андрея Тихонова на пост главного тренера команды. СМИ сообщали о том, что Мостовой был одним из кандидатов на эту должность. Команда идет на 10-м месте в Первой лиге.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

Мостовой в России известен по выступлениям за «Спартак». Большая часть его карьеры прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

Ранее Мостовой выразил радость после назначения Тихонова в «Енисей».

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