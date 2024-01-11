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В России заявили, что у Гэтжи нет шансов против Махачева

Промоутер Гаджиев: не считаю бой Махачева и Гэтжи конкурентным

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Matt Davies/Global Look Press

Глава лиги AMC Fight Nights, промоутер Камил Гаджиев отреагировал на предстоящий бой российского бойца, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева с представителем США Джастином Гэтжи и объяснил, почему считает предстоящий поединок неконкурентным. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я не считаю бой Махачева и Гэтжи конкурентным, несмотря на то что Гэтжи сейчас в неплохой форме. В целом Ислам — боец другого уровня. Бой Джастина с Хабибом стал очень показательным. Против таких ребят, как Хабиб и Ислам, у Гэтжи нет шансов», — сказал Гаджиев.

О проведении боя с Гэтжи сообщил сам Махачев 10 января. Поединок пройдет 8 июня.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

Гэтжи провел 29 боев, в которых одержал 25 побед.

Ранее стало известно, с флагом какой страны запрещено выходить на бои UFC.

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