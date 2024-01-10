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Фигурист Васильев назвал поспешным решение МОК о допуске россиян

Латвийский фигурист Васильев: пока россиянам необязательно возвращаться

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Латвийский фигурист Денис Васильев считает, что российским спортсменам еще рано возвращаться на международную арену. Его слова передает Jauns.lv.

«На мой взгляд, сейчас неподходящее время, и решение МОК поспешное. Лично я не могу от души сказать, что все хорошо, будем кататься снова вместе, но все же считаю, что это будет необходимо тогда, когда ситуация политически нормализуется. Согласен с этой идеей, но совершенно не согласен с выбранным временем. Пока им не обязательно возвращаться, но со временем это придется разрешить», — сказал Васильев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

В декабре 2023 года МОК допустил российских спортсменов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, сколько рожденных в России фигуристов выступят на чемпионате Европы.

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