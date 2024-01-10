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Стало известно, сколько рожденных в России фигуристов выступят на чемпионате Европы

ТАСС: 27 рожденных в России фигуристов выступят на чемпионате Европы в Каунасе

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Чемпионат Европы — 2024 по фигурному катанию в литовском Каунасе пройдет с участием 27 спортсменов, рожденных в России. Об этом сообщает ТАСС.

Среди них: четыре одиночницы, девять мужчин, шесть парников и восемь танцоров, которые выступают за сборные Армении, Азербайджана, Германии, Венгрии, Грузии, Испании, Израиля, Нидерландов, Польши, Словакии, Сербии, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии. Немало россиян и среди тренеров, которые традиционно высоко котируются среди специалистов этого вида спорта.

Соревнования пройдут с 10 по 14 января.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее в Грузии объяснили, почему переманивают фигуристов из России.

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