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Олимпийская чемпионка: пресса шумит о Дэвис, потому что она дочь Тутберидзе

Чемпионка Игр Бестемьянова заявила, что в СМИ говорят о Дэвис из-за Тутберидзе

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова согласилась с тренером Татьяной Тарасовой, которая заявила, что российские фигуристы-танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые выступают за Грузию, пока из себя ничего не представляют. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Правильно Татьяна Тарасова сказала. Пресса шумит о Дэвис, потому что она дочь Этери Тутберидзе, а не потому, что она хорошо катается», — сказала Бестемьянова.

В январе 2024 года Дэвис и Смолкин станут участниками чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в Каунасе (Литва).

После Олимпиады в Пекине Дэвис и Смолкин жили и тренировались в США. Летом 2023 года пара сменила гражданство. Теперь спортсмены представляют сборную Грузии. В начале августа они выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде.

Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Прошлым летом американский журналист Лис писал, что Дэвис и Смолкин прошли просмотр в Федерации фигурного катания США, однако под американским флагом пара выступления не начала.

Ранее в Грузии заявили, что ждут медали чемпионата Европы от дочери Тутберидзе.

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