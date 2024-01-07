В Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга назвали причину смерти шорт-трекистки

Представитель Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков раскрыл причину смерти 20-летней российской шорт-трекистки Анастасии Середы. Его слова передает ТАСС.

«Окончательного заключения я пока не видел. По моей информации, спортсменка умерла из-за гриппа А, который дал осложнения на мозг. Спортсменка почти месяц была в коме, но не сумела выкарабкаться. Очень большая потеря для всех нас», — сказал Третьяков.

О смерти Середы ранее сообщил Союз конькобежцев России. Девушка скончалась 6 января. В конце 2023 года она попала в больницу из-за гриппа.

Середа на внутренних соревнованиях представляла Мордовию и Санкт-Петербург. В 2022 году эта спортсменка одержала победу на Кубке России в составе эстафетной команды, а в октябре 2023 года она стала серебряным призером в эстафете на 3000м второго этапа Кубка России.

Середа является мастером спорта по шорт-треку.

Ранее тренер раскрыл подробности смерти 20-летней российской шорт-трекистки Середы.