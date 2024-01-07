Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга назвали причину смерти шорт-трекистки

Федерация конькобежного спорта Санкт-Петербурга: Середа умерла из-за гриппа А

close
100%
«Союз конькобежцев России»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Союз конькобежцев России»

Представитель Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков раскрыл причину смерти 20-летней российской шорт-трекистки Анастасии Середы. Его слова передает ТАСС.

«Окончательного заключения я пока не видел. По моей информации, спортсменка умерла из-за гриппа А, который дал осложнения на мозг. Спортсменка почти месяц была в коме, но не сумела выкарабкаться. Очень большая потеря для всех нас», — сказал Третьяков.

О смерти Середы ранее сообщил Союз конькобежцев России. Девушка скончалась 6 января. В конце 2023 года она попала в больницу из-за гриппа.

Середа на внутренних соревнованиях представляла Мордовию и Санкт-Петербург. В 2022 году эта спортсменка одержала победу на Кубке России в составе эстафетной команды, а в октябре 2023 года она стала серебряным призером в эстафете на 3000м второго этапа Кубка России.

Середа является мастером спорта по шорт-треку.

Ранее тренер раскрыл подробности смерти 20-летней российской шорт-трекистки Середы.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами