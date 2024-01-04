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Российского шахматиста наказали после скандала с поляком на чемпионате мира

Chess.com наказал россиянина Хисматуллина за поездки в зону военной операции

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Евгений Епанчинцев/ТАСС

Российский шахматист Денис Хисматуллин заявил, что ведущая онлайн-платформа Chess.com запретила ему участие в призовых турнирах и любую социальную активность на сайте после конфликта с поляком Яном-Кшиштофом Дудой на чемпионате мира по рапиду в Самарканде. Заявление Хисматуллина опубликовано в Telegram-канале Сергея Карякина.

«Началоcь бурное обcуждение в cоцcетях, где cтали вcкрыватьcя факты того, что я cовмеcтно c Cергеем Карякиным неоднократно поcещал зону CВО c гуманитарными миccиями. Поcле этого cамый популярный шахматный cайт Chess.com приcлал электронное пиcьмо, в котором уведомил меня, что отныне мне запрещаетcя учаcтие в призовых турнирах и любая cоциальная активноcть на их cайте», — говорится в заявлении.

На соревнованиях, прошедших с 26 по 30 декабря в Самарканде, Хисматуллин перед одним из матчей протянул руку Дуде, на что тот ответил жестом, означающим отказ. Видео этого момента распространилось в социальных сетях в начале января 2024 года.

Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился вничью. Поляк мог быть дисквалифицирован за отказ от рукопожатия, но россиянин не стал подавать жалобу.

Ранее в Польше оценили отказ Дуды от рукопожатия с Хисматуллиным.

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