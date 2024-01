Косторная ответила на обвинения в неоплате костюмов

Российская фигуристка Алена Косторная в Telegram-канал ответила на обвинения в неоплате костюмов, которые ей выдвинула дизайнер Алена Куклычева.

«Причина для поста не самая приятная. Я, как взрослый человек, рассчитывала, что вопросы будут решаться по-взрослому. Однако это не всегда происходит.

Каcательно моего якобы «долга». Договор на пошив наших cоревновательных коcтюмов в cезоне 2023/24 заключалcя c РОО «Федерация фигурного катания г. Моcквы». Этот вопроc решаетcя c ними, а не cо мной. Поэтому мне очень непонятно и обидно, почему крайней вдруг оказалаcь я. Напомню, что работать федерация начнет c 9 января.

По поводу рекламы. Алена Владимировна, на протяжении всего сотрудничества я исправно отмечала в сторис Вас и ваших коллег-дизайнеров. Правда, оказалось, что формат Вас не устраивал, но это стало известно только сейчас.

Очень жаль, что наше сотрудничество закончилось на столь минорной ноте», — написала спортсменка.

3 января Куклычева сообщила в соцсетях о прекращении работы с Косторной. К своему посту Куклычева прикрепила скрин переписки с фигуристкой, из которого становится понятно, что Косторная не оплатила ей некоторые костюмы.

На прошедшем чемпионате России в Челябинске Алена Косторная и Георгий Куница заняли девятое место в турнире спортивных пар.

В сезоне-2023/24 Косторная и Куница впервые выступили на российских соревнованиях. На этапе Гран-при в Омске пара заняла четвертое место. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

