В ФШР осудили гроссмейстера Дуду, отказавшегося пожать руку Хисматуллину

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев осудил польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду, который отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, передает «Матч ТВ».

«Плохо воспитанный молодой человек, что я еще могу сказать. Жаль, что лучший шахматист Польши так себя ведет», — сказал Ткачев.

Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился вничью. Дуда мог быть дисквалифицирован за отказ от рукопожатия, но россиянин не стал подавать жалобу.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее Доминик Гашек поддержал Дуду за отказ пожать руку Хисматуллину.