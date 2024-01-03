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Польский гроссмейстер отказался жать руку россиянину

Польский гроссмейстер Дуда не пожал руку россиянину Хисматуллину

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Телеграм-канал Украина 365 | Новости

Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался жать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, который прошел с 26 по 30 декабря в узбекистанском Самарканде, передает РИА Новости.

Эпизод стал известен лишь после того, как журналист CT24 Андреас Пападопулос опубликовал его в соцсетях. Перед началом поединка россиянин протянул руку своему сопернику, но тот показал жестом, что не будет протягивать руку в ответ.

Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился вничью. Дуда мог быть дисквалифицирован за отказ от рукопожатия, но россиянин не стал подавать жалобу.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее украинская шахматистка отказалась пожимать руку россиянке на ЧМ по блицу.

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