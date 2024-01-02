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Шахматист Карякин разбил машину в зоне СВО

Шахматист Карякин сломал ребра, попав в ДТП в зоне СВО

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ОНФ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, как стал участником дорожно-транспортного происшествия во время недавней гуманитарной поездки в зону специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

«Я был со своими друзьями, машина несколько раз перевернулась, но слава богу, все остались живы. Я, правда, сломал пару ребер, они до сих пор немного побаливают, но в целом ничего страшного. У двух ребят все обошлось совсем без царапин, а один повредил спину», — заявил Карякин.

Инцидент произошел в Херсонской области в ноябре.

Карякин 21 марта 2022 года по решению комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее Карякин заявил, что Федерация шахмат России обвиняет его в «непатриотизме».

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