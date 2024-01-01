Гимнастки Аверины показали шпагат на коньках

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины опубликовали в социальных сетях пост, в котором поздравили подписчиков с новогодними праздниками.

Спортсменки выложили фото с катка, вертикально подняв правую ногу.

«Спасибо 2023 за насыщенный и интересный год. Многое сбылось и получилось сделать, попробовать что-то новое! Впереди планы и цели на Новый год! Всех с Новым годом и наступающим Рождеством», — написали Аверины.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

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