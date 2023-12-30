Рудковская рассказала о серьезной травме Трусовой

Российский продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном фигурном катании Евгения Плющенко, заявила, что перед премьерой шоу «Русалочка» исполнительница главной роли в постановке, серебряная призерка Олимпийских игр Александра Трусова получила травму. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Саша устала очень сильно, она вчера упала, разбила ногу. Сегодня каталась на волевых, как и Евгений Викторович [Плющенко]», — заявила Рудковская.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Трусова стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. На турнире Трусова установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Трусова — обладательница золотой медали чемпионата России сезона-2021/22, она получила награду после дисквалификации Камилы Валиевой, занявшей на турнире первое место.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй. Сезон-2023/24 фигуристка пропускает.

Ранее олимпийский чемпион предложил Трусовой записать совместный трек.