В Испании 5 лет скрывали положительные допинг-пробы спортсменов

Испанское антидопинговое агентство (CELAD) не сообщало во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) информацию о положительных допинг-пробах, взятых у спортсменов. Об этом сообщает Relevo.

Сообщается, что испанская организация с 2017 по 2022 год различными методами пыталось избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов, допинг-тесты которых показали положительный результат. Одним из таких методов была отправка документов об открытии дела по почте, а не через интернет. Спортсмены не получали уведомление вовремя и после этого обращались в Спортивный трибунал с жалобой, и их дело архивировалось из-за нарушения сроков оповещения.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее сообщалось, что РУСАДА проверило Валиеву на допинг второй раз за год.