Призер Игр заявил об удивительности постановок Валиевой

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 Александр Энберт затруднился ответить, сможет ли фигуристка Камила Валиева справиться с трудностями, которые ее преследуют. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Только Камила знает свое внутреннее состояние, как его преодолевать. Но мы видим, что она выступает, что она прекрасно катается, что она очень технично, артистично вживается в программы. Я очень рад, что она справляется! Я думаю, что каждая постановка Камилы удивляет зрителей», — сказал Энберт.

На чемпионате России — 2024 Валиева стала третьей. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу на турнире одержала другая ученица Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место у Софьи Муравьевой (ученица Евгения Плющенко). После короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла. В показательном выступлении фигуристка выступила под саундтрек из сериала «Слово пацана» — песню «Пыяла» группы «Аигел».

Валиева — чемпионка Европы — 2022. На Олимпиаде-2022 она стала участницей допингового скандала после того, как во время соревнований в Китае стало известно, что ее проба дала положительный результат на запрещенный препарат.

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