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Туктамышева сравнила заработки от участия в турнирах и в ледовых шоу

Туктамышева заявила, что в шоу зарабатывает не меньше, чем на соревнованиях

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liza_tyktik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сравнила гонорары от выступления в ледовых шоу с призовыми за участие в соревнованиях. Ее слова приводит Sports.ru.

«Конечно, самый благоприятный расклад для фигуриста, когда прошел удачный соревновательный сезон — и потом у тебя классная ставка на шоу, ты востребован и на самом пике», — заявила спортсменка.

При этом Туктамышева добавила, что сейчас получает в шоу не меньше, чем если бы успешно выступала на соревнованиях.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

В 2021 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. В 2015 году она стала чемпионкой Европы.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Туктамышева рассказала о самой дорогой покупке.

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