Фигуристка Туктамышева рассказала о самой дорогой покупке

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своих социальных сетях ответила на вопрос о самой дорогой покупке в жизни.

«Самая большая покупка — квартира в Петербурге. Сейчас такие цены на недвижимость, что все равно пришлось копить, импульсивно не купишь. Не было такого, что мне понравилась квартира — и я на нее копила, наоборот — я копила деньги, думала, куда их вложить — и решилась на квартиру», — написала Туктамышева.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

В 2021 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. В 2015 году она стала чемпионкой Европы.

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