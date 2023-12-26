Мостовой: «Спартак» каждые три месяца усиливается, и все равно что-то мешает

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой объяснил, почему красно-белые не нуждаются в усилении в ближайшее трансферное окно. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Сколько можно усиливаться? Они каждые три месяца усиливаются, но все время что-то мешает. Купят пятерых, продадут шестерых, возьмут семерых — и все время одни и те же вопросы к игре. Каждые полгода усиливаются. У «Спартака» и так игроков на две с половиной команды», — заявил Мостовой.

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков за 18 туров, на восемь баллов отстав от лидирующего «Краснодара» и на шесть — от чемпиона страны санкт-петербургского «Зенита». При этом команда вышла в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места из группы с тем же «Краснодаром» и занимающим третье место московским «Динамо».

22 декабря «Спартак» объявил о том, что новым спортивным директором клуба станет Томаш Амарал. Последним местом работы португальского специалиста была лиссабонская «Бенфика». Он приступит к работе на новой должности с 1 января 2024 года. Амарал до «Спартака» не работал спортивным директором. В «Бенфике» он трудился в должности скаута.

Ранее нового спортивного директора «Спартака» назвали проходимцем.