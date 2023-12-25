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Зарема об Абаскале: я бы не позволила ему «улететь в стратосферу»

Зарема назвала Абаскаля провалом года: заигрался не в свои игры

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что тренер красно-белых Гильермо Абаскаль «заигрался не в свои игры». Ее слова передает Metaratings.

«Увы, но Абаскаль. Упущенное второе место, вылет из Кубка от «Акрона», явный недобор очков в первой половине сезона. Но провал тренера — это коллективный или, как теперь говорят, корпоративный провал.

Думаю, я бы не позволила ему «улететь в стратосферу», но и не взвалила бы на него полномочия спортивного директора. Абаскаль — умный тренер, но заигрался не в свои игры», — сказала Зарема.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что «Спартак» возродил вторую команду.

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