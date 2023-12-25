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Фигуристка Косторная чуть не порезала лицо мужу

Фигуристка Косторная показала, как чуть не порезала лицо своему партнеру Кунице

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная в своем Telegram-канале опубликовала фотографию, на которой видно, что она чуть не порезала коньком лицо своему партнеру и мужу Георгию Кунице.

«Когда просят быть ближе друг к другу», — подписала фото Косторная.

На прошедшем чемпионате России в Челябинске Алена Косторная и Георгий Куница заняли девятое место в турнире спортивных пар.

В сезоне-2023/24 Косторная и Куница впервые выступили на российских соревнованиях. На этапе Гран-при в Омске пара заняла четвертое место. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее фигурист Петр Гуменник не вышел на награждение на чемпионате России.

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