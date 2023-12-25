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Российский тренер назвал дебют Ковальчука за «Спартак» новогодним сюрпризом

Тренер Быков о дебюте Ковальчука за «Спартак»: приятный новогодний сюрприз

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков оценил первый матч Ильи Ковальчука в составе московского «Спартака», назвав его выход на лед приятным новогодним сюрпризом, передает «Спорт-Экспресс».

«Очень рад за Илью и за его дебют в качестве «дядьки» на льду. Приятный новогодний сюрприз как для болельщиков клуба, так и для всех любителей хоккея. Чемпион продолжает передавать победные традиции», — сказал Быков.

Ковальчук вышел на лед в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против китайского «Куньлуня».

Игра прошла на арене «Лужники» в Москве и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Спартака». Ковальчук отметился заброшенной шайбой.

В составе победителей голами также отметились Михал Чайковски, Николай Голдобин, Андрей Локтионов и Егор Филин. В составе китайского клуба шайбы забросили Джек Родевальд и Цзян Фу.

Ранее Ковальчук заявил, что ждал от себя более плохой игры в первом матче за «Спартак».

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