Чемпионка ОИ о прокате Валиевой на ЧР: она не каталась, а мучалась

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Тelegram-канале высказалась о выступлении фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.

«Вторая оценка самая высокая в протоколе, и это реально вызывает вопросы. Потому что конкретно сегодня Камила не каталась, а мучалась. Она вымучивала улыбку.

Она молодец, на самом деле, что продолжает бороться, делает все возможное, чтобы держаться в обойме, несмотря на то, что так сильно сопротивляется этому тело, да и у тренера давно уже иная фаворитка», — написала Вайцеховская.

Валиева стала третьей на чемпионате России. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу одержала другая ученица Этери Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место заняла Софья Муравьева (ученица Евгения Плющенко). Стоит отметить, что после короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла.

В сезоне-2023/24 Валиева стала первой на этапе Гран-при России в Москве.

Ранее Валиева ответила на вопрос о тайном поклоннике на чемпионате России.