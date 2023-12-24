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Чемпионка ОИ о прокате Валиевой на ЧР: она не каталась, а мучалась

Вайцеховская считает, что Валиева давно перестала быть фавориткой Тутберидзе

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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Тelegram-канале высказалась о выступлении фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.

«Вторая оценка самая высокая в протоколе, и это реально вызывает вопросы. Потому что конкретно сегодня Камила не каталась, а мучалась. Она вымучивала улыбку.

Она молодец, на самом деле, что продолжает бороться, делает все возможное, чтобы держаться в обойме, несмотря на то, что так сильно сопротивляется этому тело, да и у тренера давно уже иная фаворитка», — написала Вайцеховская.

Валиева стала третьей на чемпионате России. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу одержала другая ученица Этери ТутберидзеАделия Петросян. Второе место заняла Софья Муравьева (ученица Евгения Плющенко). Стоит отметить, что после короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла.

В сезоне-2023/24 Валиева стала первой на этапе Гран-при России в Москве.

Ранее Валиева ответила на вопрос о тайном поклоннике на чемпионате России.

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