Валиева ответила на вопрос о тайном поклоннике на чемпионате России

Олимпийская чемпионка Камила Валиева рассказала о букетах от фан-группы на чемпионате России в Челябинске. Ее слова передает РИА Новости.

«Таинственный поклонник дарит мне букеты? Это моя фан-группа. Я очень благодарна своим фанатам, сегодня опять столько игрушек полетело, столько плакатов, столько поддержки. Это безумно приятно. Так что пока что цветы не от «кого-то», а от фан-группы. Но для меня это что-то родное и очень приятное», — сказала Валиева.

Валиева стала третьей на чемпионате России. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу одержала другая ученица Этери Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место заняла Софья Муравьева (ученица Евгения Плющенко).

В сезоне-2023/24 Валиева стала первой на этапе Гран-при России в Москве.

В 2021 году Валиева стала победительницей чемпионата России. После в ее крови было обнаружено запрещенное вещество. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решило аннулировать результат фигуристки на первенстве страны. Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире.

Ранее судей ЧР по фигурному катанию призвали идти чистить снег после оценок ученице Тутберидзе.