Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-фигуристка Бестемьянова считает, что у Валиевой не было шансов победить Петросян на ЧР

Экс-фигуристка Бестемьянова о победе Петросян на ЧР: феноменальный результат

close
100%
РИА Новости

Советская фигуристка Наталья Бестемьянова восхитилась победой Аделии Петросян на чемпионате России в Челябинске, передает РИА Новости.

«Если бы Валиева сегодня сделала четверной тулуп, то она была бы, наверно, вторая. Аделия делала три четверных прыжка, один из которых она сорвала. Это феноменальный какой-то результат», — сказала Бестемьянова.

Валиева стала третьей на чемпионате России. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Второе место заняла Софья Муравьева

Валиева была единственной участницей на чемпионате России из тех, кто выступал на Олимпийских игр в Пекине. Александра Трусова и Анна Щербакова пропустили турнир.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее у фигуриста порвался шнурок во время проката на чемпионате России.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами