Экс-фигуристка Бестемьянова считает, что у Валиевой не было шансов победить Петросян на ЧР

Советская фигуристка Наталья Бестемьянова восхитилась победой Аделии Петросян на чемпионате России в Челябинске, передает РИА Новости.

«Если бы Валиева сегодня сделала четверной тулуп, то она была бы, наверно, вторая. Аделия делала три четверных прыжка, один из которых она сорвала. Это феноменальный какой-то результат», — сказала Бестемьянова.

Валиева стала третьей на чемпионате России. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Второе место заняла Софья Муравьева

Валиева была единственной участницей на чемпионате России из тех, кто выступал на Олимпийских игр в Пекине. Александра Трусова и Анна Щербакова пропустили турнир.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее у фигуриста порвался шнурок во время проката на чемпионате России.