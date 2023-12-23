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Тарасова призвала ученицу Тутберидзе не показываться на «аудиторию всей страны»

Тарасова назвала фигуристку Хромых чемпионкой по падениям

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Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала выступление и форму подопечной Этери Тутберидзе Майи Хромых на чемпионате России в Челябинске.

«Она чемпионка по падениям, вот что я вам скажу, четыре раза не каждый позволит себе упасть. Она такая большая, что… Если получается, что так ты оформляешься, может, лучше не участвовать, побыть дома: потренироваться или просто побегать, привести себя в порядок, когда приведешь себя в порядок — тогда показываться на аудиторию всей страны. Мне жаль, что мы ее видим сейчас. Потому что годочек можно и пропустить, ничего страшного в этом нет», — сказала Тарасова в прямом эфире.

Во время исполнения произвольной программы Хромых четырежды упала при выполнении элементов. В итоге фигуристка заняла последнее 18-е место, набрав на 82 балла меньше, чем у победительницы.

Победу одержала другая ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, набравшая 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (239,4 балла). Третьей стала Камила Валиева (237,99 балла), которая была лидером после короткой программы.

Ранее Петросян призналась, что расстроилась после победы на чемпионате России.

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