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Российская фигуристка призналась, что расстроилась после победы на чемпионате России

Фигуристка Петросян о победе на ЧР: я в шоке, и расстроена, и очень рада

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Александр Вильф/РИА Новости

Новоиспеченная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян после итогов выступления на турнире заявила, что расстроена.

«Эмоции очень разные. Я и в шоке, и расстроена, и очень рада. Почему расстроена? Была цель собрать четверной флип и четверной тулуп, но получились только два тулупа», — сказала Петросян в интервью после оглашения результатов.

23 декабря Петросян стала победительницей чемпионата России. Она набрала 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (239,4 балла). Третьей стала Камила Валиева (237,99 балла), которая была лидером после короткой программы.

Петросян на чемпионате России в прошлом сезоне стала пятой. В текущем сезона девушка завоевала два золота на этапах Гран-при России.

Чемпионат России завершится 24 декабря церемонией награждения и показательными выступлениями.

В соревнованиях у мужчин-одиночников победителем стал Евгений Семененко. В танцах чемпионами были признаны Александра Степанова и Иван Букин. В турнире спортивных пар победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ранее сообщалось, что ученица Тутберидзе несколько раз упала во время произвольной программы на ЧР.

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