Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Валиева назвала свою цель в фигурном катании

Фигуристка Валиева заявила, что хотела бы стабильно исполнять тройной аксель

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка Европы 2022 года Камила Валиева после выступления в короткой программе на чемпионате России 2024 года заявила, что хотела бы стабильно исполнять тройной аксель. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Работать в короткой программе можно над подачей, над прыжками. Соню Муравьеву хочу поздравить, она сделала тройной аксель, у меня тоже такая цель, как и у большинства здесь. Так что есть к чему стремиться. По контенту будем смотреть завтра в программе, в планах пока один четверной», — заявила Валиева.

По итогам первого дня состязаний у женщин-одиночниц Валиева набрала 81,85 балла. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований в короткой программе у мужчин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее были названы фаворитки чемпионата России по фигурному катанию в произвольной программе женщин.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами