Валиева назвала свою цель в фигурном катании

Чемпионка Европы 2022 года Камила Валиева после выступления в короткой программе на чемпионате России 2024 года заявила, что хотела бы стабильно исполнять тройной аксель. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Работать в короткой программе можно над подачей, над прыжками. Соню Муравьеву хочу поздравить, она сделала тройной аксель, у меня тоже такая цель, как и у большинства здесь. Так что есть к чему стремиться. По контенту будем смотреть завтра в программе, в планах пока один четверной», — заявила Валиева.

По итогам первого дня состязаний у женщин-одиночниц Валиева набрала 81,85 балла. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований в короткой программе у мужчин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее были названы фаворитки чемпионата России по фигурному катанию в произвольной программе женщин.