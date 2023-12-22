Навка рассказала, чем ее разочаровал Нью-Йорк

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2006 года Татьяна Навка в интервью РИА Новости заявила, что осталась недовольна Нью-Йорком.

«Вы знаете, когда выбирали Трампа, мы со старшей дочерью, можно сказать, за компанию с супругом — он поехал в командировку в Нью-Йорк. Было страшное разочарование. Особенно у моей дочки, которая оттуда в шесть лет уехала. У нас был свой дом, были машины — мы жили хорошо. Когда приехали в Москву, Сашенька спрашивала все время: «Мам, почему тут так грязно?» Мы как раз попали в зиму, слякоть, пробки, завалы снега», — заявила Навка.

В 2006 году Навка стала обладателем золота Олимпиады в паре с Романом Костомаровым. Также в ее активе два золота чемпионатов мира и три — чемпионатов Европы.

Навка и Песков поженились в 2015 году. У пары есть общая дочь. В настоящее время Навка занимается развитием собственных шоу. Ранее она рассказала, почему перенесла свое шоу в Луганске.

Ранее Татьяна Навка заявила, что в браке с Дмитрием Песковым часто случаются обиды.