Теннисист Рублев двумя словами описал происходящее на Украине и в Палестине

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о конфликте на Украине и в Палестине, назвав их бессмысленным безумием. Его слова передает The National.

«Ты просто не можешь понять, как такое возможно. Можно подумать, ладно, раньше не было интернета, люди были менее образованны, было меньше информации. Но сейчас, когда есть неограниченный доступ к информации, наступили другие времена, а это все продолжается до сих пор. Это бессмысленное безумие», — сказал Рублев.

Рублев как и все российские теннисисты выступает на международных турнирах в нейтральном статусе.

22 декабря Рублев в паре с россиянкой Миррой Андреевой сыграет в групповом матче Мировой теннисной лиги против пары Каролин Гарсия / Каспер Рууд.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев, набрав 4 805 очков, занимает пятое место. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7 600 очков).

Ранее поражение Медведева вошло в топ-5 сенсаций сезона.