Экс-тренер сборной России: Путина неверно проинформировали об оттоке хоккеистов

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев не согласился со словами президента России Владимира Путина об оттоке детей в хоккейных секциях. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Президента неверно информировали: в России нет массового оттока детей. Путин трепетно относится к спорту, особенно к хоккею. Он мог сказать на эмоциях, а функционеры сразу стали придумывать, какие ввести запреты. В России созданы все условия для развития юниоров. Чаще за рубеж уезжают родители с детьми, которые не востребованы в российском хоккее», — заявил специалист.

19 октября президент России Владимир Путин в своем выступлении в рамках форума «Россия – спортивная держава» заявил, что «необходимо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые тащат в Северную Америку мальчишек из спортшкол».

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