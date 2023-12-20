Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер сборной России: Путина неверно проинформировали об оттоке хоккеистов

Плющев заявил, что Путина неверно информировали об оттоке хоккеистов за рубеж

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев не согласился со словами президента России Владимира Путина об оттоке детей в хоккейных секциях. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Президента неверно информировали: в России нет массового оттока детей. Путин трепетно относится к спорту, особенно к хоккею. Он мог сказать на эмоциях, а функционеры сразу стали придумывать, какие ввести запреты. В России созданы все условия для развития юниоров. Чаще за рубеж уезжают родители с детьми, которые не востребованы в российском хоккее», — заявил специалист.

19 октября президент России Владимир Путин в своем выступлении в рамках форума «Россия – спортивная держава» заявил, что «необходимо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые тащат в Северную Америку мальчишек из спортшкол».

Ранее трех россиян признали звездами дня в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами