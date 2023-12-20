Тарасова о фигуристке Трусовой: ее уже нет, она ушла из спорта

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Советскому спорту» резко высказалась об Александре Трусовой.

«Всем так интересно про Трусову, а ее уже нет! Это распространяется на все соревнования, ее нет, она ушла из спорта. Сейчас она не занимается профессиональной деятельностью. Возможно, для нее, как она считает, это хорошо. Я считаю, это слишком рано.

Конечно, это большое достижение, рекорд, что она прыгнула все четверные, но жизнь не состоит только из одного турнира, жизнь — это множество соревнований, тренировок, взлетов и падений. Думаю, что зря фигуристы боятся дольше выступать», — заявила Тарасова.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Трусова стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. На турнире Трусова установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе.

Трусова — обладательница золотой медали чемпионата России сезона-2021/22, она получила награду после дисквалификации Камилы Валиевой, занявшей на турнире первое место.

С 20 по 24 декабря в Челябинске пройдет чемпионат России-2023 по фигурному катанию. После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй. Сезон-2023/24 фигуристка пропускает.

Ранее Тарасова заявила, что не будет слушать новую песню Трусовой.