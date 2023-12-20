Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Костомаров пожалел, что согласился на ампутацию

Олимпийский чемпион Костомаров пожалел о согласии на ампутацию

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров жалеет, что согласился на ампутацию конечностей. Об этом фигурист рассказал в программе на одном из федеральных каналов, его слова приводит «Пятый канал».

«Потом, через какое-то время, я, конечно, об этом жалел. Я не хотел быть инвалидом, жить инвалидом, тем более таким. Хоть руки бы оставили», — заявил фигурист.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомарова выписали из больницы в Коммунарке, где он провел 175 суток.

22 августа фигурист впервые появился на публике, выйдя на лед вместе со своей супругой во время шоу Ильи Авербуха «Письма любви». В декабре 2023 года Костомаров вышел на лед на протезах.

Ранее жена Костомарова рассказала, как дети перенесли ампутации отца.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами