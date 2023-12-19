Вяльбе оценила согласие российской лыжницы выступать без флага и гимна

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии «Спорт День за Днем» оценила согласие лыжницы Анастасии Фалеевой выступать под нейтральным флагом.

Вяльбе назвала желание спортсменки неожиданным. «Индивидуально я с ней разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли», — заявила тренер.

18 декабря Фалеева заявила, что готова поехать на Олимпиаду без флага и гимна.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

В сентябре Вяльбе заявила, что без флага и гимна россиянам не стоит участвовать в Олимпийских играх.

Ранее Ирина Винер заявила, что российские спортсмены не беженцы и не бомжи.