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Джигурда похвалил новый трек фигуристки Трусовой

Никита Джигурда похвалил новый трек фигуристки Трусовой и пожелал ей успехов

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер и шоумен Никита Джигурда в интервью Sport24 заявил, что остался доволен новой песней чемпионки России по фигурному катанию Александры Трусовой.

По его словам, спортсменка может добиться успеха в шоу-бизнесе, если продолжит удивлять публику.

«Я всегда за синтез двух искусств: фигурного катания и музыки. Очень хорошо, что наша прославленная чемпионка Саша Трусова выражает свой талант не только на льду, но и в песнях и клипах. Я двумя руками за то, чтобы наши богини фигурного катания создавали клипы и перформансы для здоровой конкуренции со звездами шоу-бизнеса», — заявил Джигурда.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Трусова стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. На турнире Трусова установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Трусова — обладательница золотой медали чемпионата России сезона-2021/22, она получила награду после дисквалификации Камилы Валиевой, занявшей на турнире первое место.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что не будет прослушивать новую песню Александры Трусовой.

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