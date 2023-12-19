Фигуристка Щербакова назвала себя интровертом

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова в интервью АиФ заявила, что не любит публичности.

По ее словам, ей ближе замкнутый образ жизни.

«По характеру, мне кажется, я не медийный человек. Но я понимаю, что публичность — это часть профессии. Фигуристы катаются не только для себя, не только ради медалей, но и в первую очередь для зрителей. Мне нравится кататься при полных трибунах и получать обратно положительные эмоции», — заявила Щербакова.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

Ранее Татьяна Тарасова сравнила по накалу страстей чемпионат России с мировым первенством.