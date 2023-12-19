Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фигуристка Щербакова назвала себя интровертом

Фигуристка Щербакова призналась, что предпочитает замкнутый образ жизни

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова в интервью АиФ заявила, что не любит публичности.

По ее словам, ей ближе замкнутый образ жизни.

«По характеру, мне кажется, я не медийный человек. Но я понимаю, что публичность — это часть профессии. Фигуристы катаются не только для себя, не только ради медалей, но и в первую очередь для зрителей. Мне нравится кататься при полных трибунах и получать обратно положительные эмоции», — заявила Щербакова.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

Ранее Татьяна Тарасова сравнила по накалу страстей чемпионат России с мировым первенством.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами