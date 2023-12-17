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Тони Фергюсон проиграл седьмой бой подряд

Боец UFC Фергюсон проиграл Пимблетту, уступив в седьмом поединке подряд

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UFC

На турнире UFC 296, который проходит в Лас-Вегасе, американец Тони Фергюсон уступил британцу Пэдди Пимблетту.

Поединок продлился все три раунда и закончился поражением представителя США единогласным решением судей.

Для Фергюсона это поражение стало седьмым подряд. Теперь в его активе 25 побед и десять поражений.

В главном поединке вечера Леон Эдвардс встретится с Колби Ковингтоном. На кону будет стоять титул в полусредней весовой категории.

В конце ноября Фергюсон получил условный срок за вождение в нетрезвом виде.

Инцидент произошел в мае 2023 года в Голливуде. После вечеринки боец сел за руль автомобиля, протаранив две припаркованные на обочине машины. В результате происшествия никто не пострадал.

Спортсмена осудили на один год условно. Наказание включает в себя запрет на вождение под воздействием любого измеримого количества алкоголя. Также Фергюсон должен выполнить обязательства по возмещению ущерба.

Ранее Фергюсон заявил, что Хабиб не сможет вернуться домой после боя с ним.

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