Тони Фергюсон проиграл седьмой бой подряд

На турнире UFC 296, который проходит в Лас-Вегасе, американец Тони Фергюсон уступил британцу Пэдди Пимблетту.
Поединок продлился все три раунда и закончился поражением представителя США единогласным решением судей.
Для Фергюсона это поражение стало седьмым подряд. Теперь в его активе 25 побед и десять поражений.
В главном поединке вечера Леон Эдвардс встретится с Колби Ковингтоном. На кону будет стоять титул в полусредней весовой категории.
В конце ноября Фергюсон получил условный срок за вождение в нетрезвом виде.
Инцидент произошел в мае 2023 года в Голливуде. После вечеринки боец сел за руль автомобиля, протаранив две припаркованные на обочине машины. В результате происшествия никто не пострадал.
Спортсмена осудили на один год условно. Наказание включает в себя запрет на вождение под воздействием любого измеримого количества алкоголя. Также Фергюсон должен выполнить обязательства по возмещению ущерба.
Ранее Фергюсон заявил, что Хабиб не сможет вернуться домой после боя с ним.