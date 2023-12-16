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Блогер Саша Стоун: мастерство наших фигуристов поражает, каждый прыжок захватывает дух

Блогер Саша Стоун заявил, что часто смотрит прокаты российских фигуристов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Боец ММА и блогер с миллионной аудиторией Саша Стоун в интервью «Газете.Ru» рассказал о своем увлечении фигурным катанием.

«С самого детства я увлекаюсь спортом, эта тема всегда была для меня интересна. Я с удовольствием слежу за различными видами спорта, в том числе и за фигурным катанием. Это по-настоящему красиво. Очень часто смотрю выступления наших фигуристов.

Их уровень мастерства поражает, а каждый их прыжок захватывает дух. Как им удается так легко и красиво выполнять сложные элементы на коньках?

Кстати, я сам очень люблю кататься. Хотелось попробовать чему-то научиться у них, может быть, мне выпадет возможность получить уроки от профессионалов. Кто знает, вдруг однажды вы и меня увидите на льду», — сказал блогер.

Саша Стоун отметил, что с удовольствием принял бы участие в телевизионном ледовом шоу, а также выразил желание взять уроки катания у Евгении Медведевой, которую считает «огромной гордостью России».

Ранее бывший жених Вали Карнавал призвал брать пример с Медведевой и Загитовой.

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