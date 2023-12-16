Российский боец назвал Макгрегора лучшим боксером в истории UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян согласился с тем, что ирландец Конор Макгрегор является лучшим боксером в истории промоушена, передает «Чемпионат».

«Конор сказал, что он лучший боксер UFC? Ну я соглашусь с ним. Он боксировал с Флойдом Мейвезером, это тоже показатель. У него хорошие данные, хороший бокс, точные и своевременные удары», — сказал Ян.

В конце сентября 2023 года российский боец заявил, что перенес операцию. Ян уступил в трех последних поединках. В марте грузин Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер.

Последним боем 35-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее Петр Ян не исключил поединка против Макгрегора.