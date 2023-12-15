Стали известны топ-3 самых упоминаемых спортсменов России

Теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и футболист Артем Дзюба вошли в топ-3 самых упоминаемых спортсменов России. Об этом сообщает ТАСС.

Медиаиндексы каждого из спортсменов были составлены на основе базы данных с 88 тысячами источников, включающих интернет-СМИ, журналы, телевидение и другие виды СМИ. Медиаиндекс Медведева составил 1,148 млн, Дзюбы — 1,142 млн, Овечкина — 1,128 млн. В топ-5 вошли также боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев и игрок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян.

Даниил Медведев в завершившемся сезоне десять раз выходил в финалы турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в которых одержал победы пять раз. Он квалифицировался на Итоговый турнир (ATP), дошел до полуфинала, в котором проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнеру. В 2023 году эти соперники уже четыре раза встречались друг с другом. Три раза выигрывал итальянский теннисист. Стоит отметить, что Синнер одержал победы в трех финальных матчах на харде.

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