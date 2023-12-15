Мамиашвили назвал изуверами чиновников МОК

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил решение Олимпийского комитета России (ОКР) не финансировать спортсменов, которые в нейтральном статусе примут участие в Олимпиаде – 2024 в Париже. В комментарии «Газете.Ru» он сделал акцент на требованиях к российским атлетам, которые выдвигает Международный олимпийский комитет (МОК), а также призвал руководствоваться словами президента РФ Владимира Путина об участии россиян в Олимпиаде.

«Условия, которые изуверы из МОК предлагают, естественно, невыполнимы. Надо понимать окончательно, какие еще будут предложены условия, и, конечно, серьезно думать. И руководствоваться тем, что озвучил глава государства на большой пресс-конференции. Надо все проанализировать и принять решение», — сказал Мамиашвили.

Глава ОКР Станислав Поздняков напомнил, что МОК требует от россиян выступать в нейтральном статусе — без национальных флага и гимна и не представляя ОКР. Также, по условиям МОК, спортсмен, который получит поддержку ОКР, нарушит рекомендацию. По этой причине ОКР полностью прекратил финансирование нейтрализованных спортсменов, подчеркнул Поздняков.

Накануне Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что, принимая решение об участии или неучастии россиян в Олимпиаде, необходимо внимательно анализировать условия МОК.

Ранее Голоцуцков поддержал решение ОКР по нейтральным спортсменам.