Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мамиашвили назвал изуверами чиновников МОК

Борец Мамиашвили призвал ориентироваться на слова Путина об участии в Олимпиаде

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил решение Олимпийского комитета России (ОКР) не финансировать спортсменов, которые в нейтральном статусе примут участие в Олимпиаде – 2024 в Париже. В комментарии «Газете.Ru» он сделал акцент на требованиях к российским атлетам, которые выдвигает Международный олимпийский комитет (МОК), а также призвал руководствоваться словами президента РФ Владимира Путина об участии россиян в Олимпиаде.

«Условия, которые изуверы из МОК предлагают, естественно, невыполнимы. Надо понимать окончательно, какие еще будут предложены условия, и, конечно, серьезно думать. И руководствоваться тем, что озвучил глава государства на большой пресс-конференции. Надо все проанализировать и принять решение», — сказал Мамиашвили.

Глава ОКР Станислав Поздняков напомнил, что МОК требует от россиян выступать в нейтральном статусе — без национальных флага и гимна и не представляя ОКР. Также, по условиям МОК, спортсмен, который получит поддержку ОКР, нарушит рекомендацию. По этой причине ОКР полностью прекратил финансирование нейтрализованных спортсменов, подчеркнул Поздняков.

Накануне Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что, принимая решение об участии или неучастии россиян в Олимпиаде, необходимо внимательно анализировать условия МОК.

Ранее Голоцуцков поддержал решение ОКР по нейтральным спортсменам.

Все новости на тему:
Хроника
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами