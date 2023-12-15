ФИФА второй раз приняла решение в пользу российского клуба

Жалоба футбольного клуба «Ростов» по выплатам, связанным с трансферной историей форварда Элдора Шомуродова, удовлетворена Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

«Ростов» в сентябре 2023 года подал иск в футбольный трибунал ФИФА к итальянской «Роме» в связи с переходом Шомуродова. «Ростов» не получил солидарные выплаты от римлян при переходе из «Дженоа». Отмечается, что жалоба российской команды была рассмотрена и удовлетворена ФИФА в полном объеме.

Шомуродов выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год. В октябре 2020 года нападающий перешел в «Дженоа». Сейчас права на игрока сборной Узбекистана принадлежат «Роме». Минувший сезон он на правах аренды провел за «Специю».

В текущем сезоне 28-летний Шомуродов выступает за «Кальяри». Он провел за команду 13 матчей во всех турнирах, в которых отличился двумя результативными передачами.

В составе сборной Узбекистана он сыграл 68 матчей и забил 38 мячей.

Это не первое решение, которое ФИФА принимает в пользу России. Ранее Международная федерация футбола признала, что норвежский полузащитник Матиас Норманн не имел права разрывать контракт с «Ростовом». Игрока обязали выплатить ростовчанам денежную компенсацию.

Ранее тренер «Аталанты» назвал роль Миранчука в клубе.