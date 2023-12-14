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Тарасова не считает олимпийскую чемпионку из России спортсменкой

Тарасова заявила, что отсутствие Щербаковой на ЧР не скажется на его зрелищности

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что отсутствие Анны Щербаковой на чемпионате России по фигурному катанию не скажется на его зрелищности. Своим мнением она поделилась с Metaratings.ru.

«Аня Щербакова не выступает на соревнованиях, поэтому никакой потери для зрелищности нет. Если бы она была спортсменкой, она бы участвовала в чемпионате России. Сейчас она не участвует, потому что у нее много работы. Много разных шоу, выступлений и т.д.

Профессия у нее есть, популярность есть — она ее честно заработала в соревнованиях. Ее знают в мире. Сейчас она работает и не тренируется для соревнований», — заявила Тарасова.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

Ранее российский фигурист заявил о массовом бойкоте со стороны тренеров.

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