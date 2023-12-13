Российский фигурист рассказал, как его угрожали избить толпой

Российский фигурист Валерий Ангелопол в выпуске «Прокат Show» на Okko заявил, что получал множество угроз после неожиданного разрыва со своей партнершей в танцах на льду Василисой Кагановской.

Напомним, фигуристка распространила в своих соцсетях информацию о том, что Ангелопол составил для нее контракт об условиях совместных тренировок и требовал подписать его. Согласно условиям этого договора, Кагановская должна была оплачивать своему партнеру все дополнительные занятия с тренерами и расходы на спортивный инвентарь. Это вызвало возмущение фигуристки и многих фанатов дуэта.

«Первый месяц я очень боялся выходить из дома. Была паранойя. Меня резко возненавидел весь мир. Мне писали: «Не приезжай в институт, мы тебя там ждем толпой». И когда это пишет несколько тысяч человек, ты реально ловишь паранойю», — рассказал Ангелопол.

По словам спортсмена, выйти из депрессии ему помог близкий друг, который переехал к нему домой на несколько недель и сопровождал его в прогулках по улице.

Также Ангелопол прокомментировал слова Кагановской о составленном контракте. По словам фигуриста, договор был двусторонний, и в случае нарушения правил им самим, он тоже должен был возместить Кагановской все ее расходы на тренировки.

Теперь Кагановская тренируется с Максимом Некрасовым, а Ангелопол — с Ариной Ушаковой.

Ранее в ФФККР вынесли выговор фигуристам, осмелившимся пожаловаться на тараканов в гостинице.