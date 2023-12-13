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В ФФККР вынесли выговор юниорам, осмелившимся пожаловаться на тараканов

ФФККР отчитала юниоров, жаловавшихся на условия проживания на Гран-при России

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчитала юниоров, осмелившихся пожаловаться на условия проживания в гостиницах Самары и Казани, где проходили этапы национального Гран-при, сообщает «Матч ТВ».

Спортсмены записывали видеоролики, где показывали обвалившуюся штукатурку со стен и бегающих тараканов. По информации источника, федерация инициировала «серьезный разговор» с юными спортсменами на эту тему.

«В федерации отчитали юниоров за их жалобы. Обычно с ними и так проводят «серьезные разговоры». Вряд ли в ближайшее время появится еще какая-то информация, как с этапов в Казани и Самаре», — заявил источник.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

8 декабря МОК допустил российских атлетов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее вратарь ЦСКА Эльвира Тодуа восхитилась выходом Романа Костомарова на лед.

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