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«Туалет — жесть»: биатлонистка сборной России пожаловалась на гостиницу в Уфе

Биатлонистка Гербулова пожаловалась на размещение в уфимской гостинице

Призерка чемпионата Европы по биатлону Наталья Гербулова опубликовала в Telegram-канале видео из гостиницы в Уфе, куда заселили представителей сборной России, готовящихся к выступлению на Кубке Содружества, который пройдет с 15 по 17 декабря.

Спортсменка пожаловалась на некачественный ремонт ванной и туалета, наглядно продемонстрировав имеющиеся проблемы.

«Туалет у нас вообще жесть. Посмотрите, какой срач», — заявила спортсменка.

В другом видеоролике Гербулова выразила возмущение проходящими в здании работами.

«Мы очень рады, что в Уфе делают ремонт, но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее! Почему, если такая ситуация, спортсменов сюда вообще заселяют?» — сказала Гербулова.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка выступит на Кубке мира под флагом другой страны.

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