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Мостовой назвал клуб, в котором мог бы пройти стажировку

Экс-игрок Мостовой заявил, что был бы не прочь пройти стажировку в «Оренбурге»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в интервью Sport24 заявил, что мог бы пройти стажировку в «Оренбурге».

«Конечно, больше предпочитаю стажировку в Москве, чтобы особо долго не летать. Но если будет предложение из «Оренбурга», то почему бы и нет? Давид — испанец, сможем многое друг другу на испанском рассказать.

Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной. Это было бы для всех полезно», — заявил Мостовой.

21 августа Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию. Мостовой дебютировал за московский клуб против «Кайрата» 7 июня 1987 года на стадионе «Динамо». Футболист вышел на замену за пятнадцать минут до конца игры. Он выступал за «Спартак» до 1991 года, в составе клуба он дважды выиграл чемпионат СССР, стал обладателем Кубка Федерации футбола СССР.

Ранее FourFourTwo признал экс-хавбека «Барселоны» Андреса Иньесту лучший игроком сборных в 2010-х.

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