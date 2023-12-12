Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент турецкого клуба попал в больницу после избиения судьи

Глава МИД Турции Ерликая: избивший судью глава «Анкарагюджю» будет задержан

close
100%
Shutterstock

Глава МВД Турции Али Ерликая в социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что президент клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа, который напал на рефери Халила Умута Мелера в конце матча с «Ризеспором», находится в больнице.

«Он находится на лечении в больнице под наблюдением наших правоохранительных органов. После лечения будут проведены процедуры задержания. Также были задержаны еще несколько человек за нападение на арбитра», — написал Ерликая.

Коджа выбежал на поле после финального свистка мата, который состоялся в рамках 15-го тура турецкой Суперлиги, и напал на судью. После первого удара арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов. Судья смог самостоятельно подняться. Под левым глазом у него появился синяк. Ему оказали помощь в судейской комнате.

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Ризеспор» смог сравнять счет на седьмой добавленной минуте. Гол, который принес «Ризеспору» ничью забил Адольфо Гайч, права на которого принадлежат московскому ЦСКА.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Анкарагюджю» занимает 11-е место, набрав 18 очков. «Ризеспор» идет на восьмом месте, имея в активе 22 очка. Лидирует в турнирной таблице «Фенербахче». В активе команды из Стамбула 40 баллов. По дополнительным показателям «Фенербахче» уступает «Галатасарай».

Ранее президент Турции Эрдоган осудил главу клуба за избиение судьи после матча.

Все новости на тему:
Хроника
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами