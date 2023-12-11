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Американский боксер может получить российский паспорт до конца 2023 года

Боксер из США Джонсон до конца 2023 года может получить российский паспорт

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Global Look Press

Представитель американского боксера Кевина Джонсона рассказал, что его клиент до конца 2023 года может получить российский паспорт, передает ТАСС .

«Кевин может получить паспорт уже до конца года, в ближайшее время», — сказал представитель спортсмена.

В марте 2023 года Кевин Джонсон обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой получить гражданство РФ. 15 августа американец получил лицензию Федерации бокса России. Джонсон изменил свое имя в честь Путина, взяв отчество Владимирович.

43-летний боксер за свою карьеру провел 59 боев на профессиональном ринге, из которых 35 раз выходил победителем.

В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Схватка продлилась все три раунда, заявленных правилами, и завершилась победой американца, судьи присудили ему победу раздельным решением. В августе Джонсон уступил россиянину Марку Петровскому. Бой закончился решением судей.

Ранее Джонсон подал документы на получение гражданства России.

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