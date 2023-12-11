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Костомаров впервые после ампутаций вышел на лед на коньках

Олимпийский чемпион Костомаров вышел на лед на коньках впервые после ампутаций

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в Telegram-канале видео, на котором впервые после ампутаций вышел на лед на коньках, а также анонсировал премьеру фильма о себе.

«Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки. Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна.

Вcе тщательно задокументировано cъемочной бригадой, которая каждый день cопровождает наc c Окcаной. Будет большое кино. Название пока cекрет, но вы можете предложить cвои варианты в комментариях. Вcе детали чуть позже. Но премьера 8 марта. А пока — я дальше тренироватьcя», — написал спортсмен.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.

Костомаров является чемпионом Олимпийских игр 2006 года. Тогда он выиграл золото в танцах на льду вместе со своей партнершей Татьяной Навкой.

Ранее Тарпищев рассказал, как теннис поможет Костомарову в восстановлении.

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