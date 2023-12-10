Мостовой о голевой передаче Захаряна за «Реал Сосьедад»: у меня столько их было

Бывший футболит сборной России Александр Мостовой похвалил россиянина Арсена Захаряна, который отметился голевой передачей за «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании против «Вьльярреала», передает «Спорт-Экспресс».

«Захарян — молодец Главное, что играет. Это в последнее время в футболе стали считать голевые передачи. Когда мы играли, голевые никто не считал. У меня там столько голевых передач было», — сказал Мостовой.

«Реал Сосьедад» победил со счетом 3:0. В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает пятое место, набрав 29 очков.

Арсен Захарян перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе этого года. Его контракт с командой рассчитан на пять лет.

В следующем туре команда Захаряна на своем поле сыграет с севильским «Бетисом». Игра пройдет 17 декабря, начало в 18.15 по московскому времени.

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